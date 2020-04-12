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Ankara'da 20 kilometrelik kovalamaca 10 bin TL ceza ile bitti!

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Ankara'da sokağa aracıyla çıkan ve polisi 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Sonrasında Sürücü Kemap P.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur' ikazına uymamak, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçlarından yaklaşık 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

12 Nisan 2020 Pazar 14:50
Ankara'da 20 kilometrelik kovalamaca 10 bin TL ceza ile bitti!

Ankara'daki polis sürücü kovalaması 10 Bin TL'lik para cezası ile son buldu.Kovalamaca sonu yakalanan sürcüye 4 farklı ceza yazıldı ve aracı trafikten men edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokağa dün akşam sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Kemal P. (35) ve yanındaki arkadaşı Tülin İ. kaçmaya başladı. Bir süre şehir içinde dolaşan otomobildekiler daha sonra Altındağ ilçesine yöneldi. Ekipler bu sırada havaya ateş açarak aracı durdurmaya çalıştı. Kaçmaya devam eden otomobildekiler daha sonra Turgut Özal Bulvarı'na girdi. Polis ekipleri de yoldan geçen kamyon ve minübüsle bulvarı kapatarak otomobilin geçişini önlemek istedi.

Bunun üzerine araç sürücüsü Kemal P., bulvar üzerindeki akaryakıt istasyonundan geçerek kaçmaya çalıştı. Ancak ekip aracı ile önü kesilerek durdurulan otomobildeki şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü Kemap P.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur' ikazına uymamak, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçlarından yaklaşık 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tülin İ.'ye ise 'sokağa çıkma yasağını' ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kemal P. ve Tülin İ., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

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