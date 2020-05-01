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Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili 9 yıl sonra yakalandı!

Ankara Kumrular Caddesi'nde 9 yıl önce bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmesine, çok sayıda vatandaşta yaralanmasına neden olan teröristlerden biri, Diyarbakır’da yakalandı.

01 Mayıs 2020 Cuma 11:07
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili 9 yıl sonra yakalandı!

2011 yılında, Ankara Kumrular caddeinde bomba yüklü araçla bir saldırı gerçekleştirilmiş ve 5 sivil hayatını kaybetmişti. Ankara'yı kana bulayan saldırıda çok sayıda vatandaşta yaralanmıştı. saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Diyarbakır'da yapılan bir operasyonla yakalandığı bildirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafınadn yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarla birlikte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2011 yılında Kumrular Caddesi'nde bomba yüklü araçla 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının; ayrıca yine aynı gün Güney Ekspres treninde bulunan patlayıcı madde ile engellenen terör eylemi ile ilgili şüphelilerden olan PKK terör örgütü üyesinin Diyarbakır'da olduğunun belirlendiği bildirildi.

Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili 9 yıl sonra yakalandı!

PKK terör örgütü üyesinin merkeze bağlı Peyas Mahallesi'nde babasının yanında yanında olduğu ve babasının kendisini sakladığının belirlenmesi üzerine dün ikamet ettiği ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelinin bulunduğu iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. Operasyon sonrasında ise terör örgütü üyesi şüpheli İ.A'nın söz konusu ikamette yakalandığı ve ekipleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili 9 yıl sonra yakalandı!

Emniyet Müdürlüğüne getirildikten sonra ifadesi alınan ve daha sonra adli mercilere sevk edilen örgüt üyesinin aynı gün tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği belirtilen açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmektedir." denildi.

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PKKAnkaraOperasyonDiyarbakırBombalı SaldırıKumrular Caddesiörgüt üyesiFail
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