Ankara'da eğitim uçağı kazası!

Yürekleri ağızlara getiren eğitim uçağı kazası ANKARA'nın Beypazarı İlçesinde yaşandı.
Bölgede eğitim uçuşunda olan Hürkuş isimli eğitim uçağımız henüz sebebi bilinmeyen nedenle düştü.
TUSAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre bu öğlen saatlerinde düşen uçaktaki iki pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Pilotlar sağlık durumlarının kontrolü için ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yapılan açıklamada olay ilgili soruşturma ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Son Güncelleme: 22.06.2020 15:26