Ankara'da eğitim uçağı kazası!

Yürekleri ağızlara getiren eğitim uçağı kazası ANKARA'nın Beypazarı İlçesinde yaşandı.

Bölgede eğitim uçuşunda olan Hürkuş isimli eğitim uçağımız henüz sebebi bilinmeyen nedenle düştü.

Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

TUSAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre bu öğlen saatlerinde düşen uçaktaki iki pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Pilotlar sağlık durumlarının kontrolü için ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamada olay ilgili soruşturma ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.