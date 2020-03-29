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Ankara'da ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Ankara'da 3 araç Dumlupınar bulvarı üzerinde birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 2 kişi yaralandığı bildirildi.

29 Mart 2020 Pazar 12:06
Ankara'da ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde zincirleme trafk kazası meydana geldi.

Sarp T. idaresindei 34 HN 0846 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarında seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen 06 FL 4509 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan otomobiller, yine aynı istikamette ilerleyen 06 BTB 957 plakalı otomobile çarparak durdu.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada, hurdaya dönen 06 FL 4509 plakalı otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığını belirken yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak kaza yerinde ilk müdahaleye alındılar.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Dieğr taraftan, kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü Sarp T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Trafik KazasıAnkaraZincirleme Kazaçankaya
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