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Ankara'da feci kaza! Patlayan lastiği değiştirirken TIR'ın altında kaldılar

Ankara'da TIR sürücü ve muavini patlayan lastiği değiştirmek isterken başka bir TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdiler.

03 Mart 2020 Salı 12:42
Ankara'da feci kaza! Patlayan lastiği değiştirirken TIR'ın altında kaldılar

Ankara Çevre Yolu'nda sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Eryaman Mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne giden bir TIR'ın lastiğinin patlaması üzerine sürücü aracı yol kenarına park etti. Muavini bile araçtan inen sürücü patlayan lastiği değiştimeye başladı. 

Patlayan lastiği değiştirirken TIR'ın altında kaldılar

TIR şoförü ve muavini, lastiği değiştirdikleri sırada, aynı yönden gelen H.Ö. yönetimindeki başka bir TIR, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför ve muavin yola savruldu. Henüz kimlikleri belirlenemeyen şoför ve muavin kaza anında hayatlarını kaybederken, onlara çarpan TIR sürücüsü H.Ö. kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Patlayan lastiği değiştirirken TIR'ın altında kaldılar

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırıken talihsiz kazada hayatını kaybeden şoför ve muavinin cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


 

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTır KazasıEryaman
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