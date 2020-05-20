Ankara'da tıbbi ekipman üreten fabrikada korkutan yangın!

Ankara'ya bağlı Sincan ilçesinde buluna Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın alarmı verildi. Bölgede faaliyet gösteren ve tıbbi ürün ve ekipmanlar üreten fabrikada henüz belirlenemeyn bir nedenden dolayı yangın çıktı. ,

Çevrede bulunanlar durumu hemen itfaiye'ye bildirirken olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Fabrikadan yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı görülürken itfaiyenin yangını kontrol altına çalışmalarının devam ettiği bildirildi.