Ankara'da toplu taşımalarda yeni korona tedbirleri

Yeni tip koronavirüsü tedbirleri kapsamında Ankara'da ulaşımda yeni düzenlemelere gidildi. EGO Genel Müdürlüğü yeni düzenleme ile ilgili detayları internet sitesinde duyururken toplu taşımalarda alınan yeni tedbirleri sıraladı.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 13 Nisan Pazartesi günü sabah saat 06.00'dan itibaren hafta içi metro ve Ankaray'da 07.00-09.30 ile 16.00-20.30 saatlerinde sefer aralığı 7 dakika olacağı ve diğer saatlerde de 15 dakikada bir sefer gerçekleştirileceği bildirildi.

Yeni düzenleme ile ilgili yapılan duyuruya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, toplu taşıma araçları (otobüs, metro ve Ankaray) servislerinde yeni düzenlemeye geçildi.

Ankara'da kullanılan toplu taşıma araçlarına oturma kapasitesinin azami yüzde 50'si kadar yolcu alınabilmesi ve oturanların yarısı kadar yolcunun da ayakta taşınabilmesine imkan sağlayacak tedbirler kapsamında yarın saat 06.00'dan itibaren otobüslerde kışlık servis programına geçileceği ve bütün hatlarda çalışan EGO otobüslerinin tam kapasiteyle hizmet vereceği belirtildi.

Duyuruda ayrıca; Toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale geldiği, maske kullanmayan yolcuların araçlara alınmayacak olması nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları konusunda da uyarıda bulunuldu.