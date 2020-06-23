Ankara Emniyeti 'Sayaç' çetesini çökertti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araçların kilometresini değiştirerek satışa sunan dolandırıcılık çetesini gerçekleştirdiği ‘Sayaç Operasyonu’ ile çökertti.

Dolandırıcılar, çok yüksek kilometre sayacına sahip olan araçların kilometresini düşürerek az kullanılmış araç olarak satışa çıkardılar. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma ile çete üyesi olduğu tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelileri uzun süre oto tescil haritası üzerinden takip etti. Şüpheliler ve işbirlikçilerini izlemeye aldı. Şüphelilerin Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde kilometresi yüksek ikinci el araçları düşük fiyatlara satın aldığı öğrenildi. Daha sonra bu araçların kilometre ayarları ile oynanarak, az kullanılmış araç olarak sattılar.

Gözaltına alınan çete üyeleri ifadelerin, sayaç düşürme işlemini kendilerinin yapmadıklarını ve ‘kendiliğinden düşmüş olduğunu’ belirtti. Çete üyeleri emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.