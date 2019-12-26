Ankara Valiliğinden sürücülere uyarı! Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

27 Aralık Cuma günü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü vesilesiyle kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Tören, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda başlayacak.

Ankara Valiliği ise Cuma günü düzenlenecek olan kutlama etkinlikleri vesilesiyle Başkent'te bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Valikten yapılan yazılı açıklamaya göre ise, saat 11.00'de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye'den hareketle Spor Okulu Kavşağı, Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anıtkabir Anadolu (Tandoğan) Meydanı giriş kapısı güzergahını takiben Anıtkabir'de sona erecek Atatürk Ganizon Koşusu'nda başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah, koşunun başlamasından 30 dakika öncesi ile koşu bitimine kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Açıklamada ayrıca törenin başlayacağı nokta olan Dikmen Caddesi üzerinden tören alanına gelen yol güzergahı, törenin 2 saat öncesinden tören bitimine kadar çift yönlü olarak araç trafiğine açık olmayacak.

Saat 14.20'de Tren Garı önünde sona erecek olan tören için 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı, Gar Binası güzergahında başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, koşunun 30 dakika öncesinden koşunun bitimine kadar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek 27 Aralık Kortej Yürüyüşü için başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, yürüyüşün 30 dakika öncesinden yürüyüş bitimine kadar araç trafiğine kapatılmış olacak.