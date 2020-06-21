Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu yapıldı. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen görev talimatı sonrasın başlatılan operasyona İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri katıldı. Operasyonla terörün beli büküldü.

Operasyonda yakalanan kişilerin DEAŞ terör örgütüne mensup oldukları ve zaman zaman çatışma bölgelerine gittikleri belirlendi. Toplamda 26 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere, 18 Iraklı, ikisi Suriyeli toplamda 24 kişi yakalandı. Firari olan ve aranan zanlılarında yakın zamanda yakalanması planlanıyor. Son dönemlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyonlarda terörün birçok koldan kafası eziliyor. Polislerimizin yapmış olduğu operasyonlar sayesinde ülkemiz daha huzurlu bir ülke haline geliyor.