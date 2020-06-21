Ankara'da eğlencenin önüne korona virüs bile geçemiyor!

Artan korona virüs vakaları sonrası denetimleri sıklaştıran ekipler kuralara uymayan işletme ve vatandaşlara göz açtırmıyor.

Geçtiğimiz akşam Ankara'da denetime çıkan ekipler normalde kapalı olması gereken işletmeye baskın yapınca şaşırtan manzaralar ile karşılaştılar.

113 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Başkente gece geç saatlerde ekipler bir eğlence merkezinin kapısının kapalı olduğu ancak içeriden rahatsız edici seslerin geldiği ihbarını aldı. İhbar üzerine eğlence merkezine çok sayıda ekip baskın yaptı. İçeriye giren ekipler eğlenen vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yaptıktan sonra eğlence merkezi sahipleri , çalışanları ve müşterilerden oluşan 36 kişilik gruba toplam 113 bin lira ceza kesti.

Eğlence merkezi ise polis tarafından mühürlenerek kapatıldı.