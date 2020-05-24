Ankara'da feci kaza! Polis uygulama noktasına araç daldı!

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı. İlk belirlemelere göre, kazada 6'sı polis 7 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Polis uygulama noktasına araç daldı!
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Feci kaza Ankara'da meydana geldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğün'den yapılan açıklamada ;

"24 mayıs günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Uygulama Noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması neticesinde 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlije arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralı meslektaşlarımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış,alkolü sürücü göz altına alınmıştır" denildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 21:58

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