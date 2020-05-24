Ankara'da feci kaza! Polis uygulama noktasına araç daldı!

Feci kaza Ankara'da meydana geldi.
"24 mayıs günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Uygulama Noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması neticesinde 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlije arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralı meslektaşlarımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış,alkolü sürücü göz altına alınmıştır" denildi.
Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 21:58