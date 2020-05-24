Ankara'da feci kaza! Polis uygulama noktasına araç daldı!

Feci kaza Ankara'da meydana geldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğün'den yapılan açıklamada ;

"24 mayıs günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Uygulama Noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması neticesinde 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlije arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralı meslektaşlarımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış,alkolü sürücü göz altına alınmıştır" denildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 21:58