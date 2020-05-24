Ankara'da kısıtlı katılımla bayram namazı kılındı, Erbaş'ın hutbesi canlı yayınlandı

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye’de etkilisini gösteren koronavirüs salgını çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ibadete geçici olarak kapatılan camilerde bu ramazan bayramında bayram namazı kılınmasına izin verilöedi. Normalleşme süreci çerçevesinde 29 Mayıs tarihinde tekrar ibadete kontrollü şekilde tekrar ibadete açılacak olan camilerde bayram namazı saatinde minaerelden tekbir getirildi.

Bayram namazı sadace'da bulunan'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanıkıldırdı. Bayram namazı badetine Ankara Valisi Vasip Şahin de katılırken namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ramazan Bayramı hutbesi vanlı olarak yayınlandı. Erbaş "Bugün buruk bir bayram sabahına uyandık, camilere koşup saf tutamadık. Ancak kalplerimizin aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin önemi yoktur" açıklamasını yaptı. 29 Mayıs günü camilerin kademeli ve kontrollü olarak cemaatle ibadete açılacağını belirten Erbaş "Sadece öğle ve ikinci vakitlerinde camilerimizde namaz kılacağız. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve 20 yaş altı kardeşlerimizle hastalık belirtisi taşıyan kardeşlerimiz biraz daha sabredecekler" ifadelerine yer verdi.

İstanbul’un önemli mekanlarından biri olan Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Caminde ise sessizlik vardı. İstanbul için olan namaz saatinde minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 11:02