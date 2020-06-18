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Ankara'da LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceğini duyurdu. Öğrencilerin bu imkandan faydalanabilmesi için sınav giriş belgelerini beyan etmeleri yeterli olacak.

18 Haziran 2020 Perşembe 23:11
Ankara'da LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
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20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Türkiye genelinde sınav saatleri aralığında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav gününde mağduriyet yaşamaması için öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu duyurdu.


Sınava giren öğrenciler, sınav giriş belgelerini beyan ederek EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro’yu ücretsiz olarak kullanabilecek.

250 bin maske dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü tüm öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz maske dağıtımı yapılacağının da bilgisini verdi.


Son Güncelleme: 18.06.2020 23:11
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