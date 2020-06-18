Ankara'da LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Türkiye genelinde sınav saatleri aralığında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav gününde mağduriyet yaşamaması için öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu duyurdu.

250 bin maske dağıtılacak

Sınava giren öğrenciler, sınav giriş belgelerini beyan ederek EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro’yu ücretsiz olarak kullanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü tüm öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz maske dağıtımı yapılacağının da bilgisini verdi.