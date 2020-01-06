Ankara'da okullar 6-7 Ocak'ta tatil mi? Ankara güncel hava durumu

Ankara'nın birçok noktasında şiddetli karla karışık yağmur ve kar yağışı devam ediyor. Kentin birçok bölgesinde sıcaklık şartlarının da düşük seviyelere çakılması sonrasında birçok kişi okulların kar yağışına bağlı olarak tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili olarak Ankara Valiliği tarafından bir açıklama geldi mi konusunu da merak edenler için haberimizde detaylara yer vereceğiz.

6-7 Ocak tarihlerinde Ankara'da hava muhalefetine bağlı olarak okulların tatil olup olmayacağı konusunda Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklamada henüz bulunmadı. Bu noktada da 6 Ocak için okullar tatil edilmedi.