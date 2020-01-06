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Ankara'da okullar 6-7 Ocak'ta tatil mi? Ankara güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için güncel hava durumu paylaşımı sonrası birçok kişi okulların durumunu merak etti. Ankadara'da 6 ile 7 Ocak 2020 günlerinde okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi konusunda son dakika detayları haberimizde.

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:22
Ankara'da okullar 6-7 Ocak'ta tatil mi? Ankara güncel hava durumu

 

Ankara'nın birçok noktasında şiddetli karla karışık yağmur ve kar yağışı devam ediyor. Kentin birçok bölgesinde sıcaklık şartlarının da düşük seviyelere çakılması sonrasında birçok kişi okulların kar yağışına bağlı olarak tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili olarak Ankara Valiliği tarafından bir açıklama geldi mi konusunu da merak edenler için haberimizde detaylara yer vereceğiz.

Vasip Şahin açıklama yaptı mı?

6-7 Ocak tarihlerinde Ankara'da hava muhalefetine bağlı olarak okulların tatil olup olmayacağı konusunda Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklamada henüz bulunmadı. Bu noktada da 6 Ocak için okullar tatil edilmedi.

 

Son Güncelleme: 06.01.2020 10:22
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