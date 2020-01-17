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Ankara'da otel camından açılan ateş korkuttu! Özel harekat devreye girdi

Ankara'da bir otel camından havaya rastgele açılan ateş çevre sakinlerine panik anları yaşatırken silahı ateşleyen şahıs için Özel Harekat görevlileri devreye girdi.

17 Ocak 2020 Cuma 17:13
Ankara'da otel camından açılan ateş korkuttu! Özel harekat devreye girdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir otelin camından etrafa silahla rastgele ateş açıldı. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda iddilara göre araç kiraladığı şirket anlaşmazlığa düşen bir kişi konakladığı otelin penceresine çıkıp, ruhsatlı tabancası ile çevreye ateş etmeye başladı. Rastgele açılan ateş çevrede panik dolu anlar yaşatırken otelin etrafında bulunan vatandaşlar, bulundukları yerden koşarak uzaklaştılar.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Özel Harekat görevlileri sevk edildi. Polisler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken bir taraftan da ateş etmeye devam eden Yasin B.'yi telefonla arayarak, ikna etmeye çalıştılar.7

Diğer tarftan özel harekat polisleri otel içerisine girerek polis tarafından ikna edilen Yasin B.'yi odasında gözaltına aldı. Olayda her hangi bir van kaybı veya yaralanma olmzaken sokakta park halinde bulunan bir araçta kurşun isabet etmesi sonucu ufak bir hasar meydana geldi. Yasin B.'yi zırhlı araca alan ekipler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürerek şahsı sorgulamaya aldılar.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise  Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak, paylaşımında; "Altındağ ilçemiz Ulus-Anafartalar bölgesinde etrafa rastgele ateş açan kişi, güvenlik kuvvetlerimizce yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış olup herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 18:24
Anahtar Kelimeler:
AnkaraOtelSilahAteş
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