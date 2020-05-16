ANKARAY hattı Mamak'a uzatılacak! İhaleler başlıyor

Ankara Büyük Şehir Belediyesi, AŞTİ-Dikimevi istikametinde olan ANKARAY’ı Mamak’a kadar uzatacak. Dikimevi-Natoyolu hattı projesinin ihalesi için ön tekliflerin 4 Haziran’da başlayacağını açıkladı.

Dikimevi-Natoyolu hattı ihalesi başlıyor

Projenin ihalesine katılmak isteyenler, ilana EGO’nun intenet sitesinden ulaşabilecek. Değerlendirmeye alınan firmalardan puanlama sırasına göre ilk 6 firma seçilerek ihaleye davet edilecek. İhaleyi kazanan firmayla anlaşma sağlanmasından sonra yapım işlemlerinin 8 ay içerisinde bitirilmesi beklenirken, aynı zamanda proje ve ihale dokümanları ile yapım işi ihalesi aşamasına geçilecek.

Dikimevi-Natoyolu hattı 7.4 kilometre uzunluğunda ve 8 ayrı istasyondan oluşacak. ANKARAY (AŞTİ-Dikimevi) hattının revizyonu ve AŞTİ’den Söğütözü’ne 1 istasyon ve 0,788 KM’lik hatta işletmeye alınacak. Yapım işi sona erdiğinde Söğütözü-Natoyolu arası 16.8 kilometrelik hat ve 20 istasyon olarak işletmeye alınacak. Tüm bu süreçte ANKARAY seferlerine devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 14:50