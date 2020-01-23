Anne, 10 yaşındaki oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldürdü! Savunma ise kan dondurdu

10 yaşındaki oğlu O.S. isimli bir çocuk otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Şubat 2015'de annesi tarafından Gazi Hastanesine yatırıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından oğlunun yanında refakatçi olarak kalan anne Nurhan S. ameliyattan birkaç gün sonra oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldürdü.

Olay ortaya çıktıktan sonra yakalanan ve "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılan Nurhan S. ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanmaya başladı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına ise tutuklu olarak yargılanan sanık Nurhan S. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunması sorulduktan sonra oğlunun psikolojisinin kepçe kulak olmasından dolayı bozulduğunu söyleyerek, "Ben çocuğumu çok seviyorum. O gün bana 'Anne çok kötü hissediyorum. Beraber dua edip ölelim' dedi. Oğlumun cennete gideceğini düşünerek bu olayı gerçekleştirdim. Pişmanım" diye konuştu.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin istemediği bir insanla zorla evlendirildiği için mutsuz bir hayat geçirdğini belirterek, "Evlendikten sonra da eşinin ailesiyle birlikte aynı evde 22 kişi ile yaşamıştır. Çok sayıda tanık dinlendi. Hepsi de müvekkilimin oğluna çok düşkün olduğunu söylemiştir. Kepçe kulak olan oğlu ile arkadaşları dalga geçtiği için müvekkilim oğlunu ameliyat etme kararı aldı. Ameliyattan sonra yüzü şişen oğlu fiziki halinden dolayı üzülmektedir. Bu nedenle annesi, oğlunun acısına son vermek ve oğlunu cennete göndermek amacıyla bu fiili yapmıştır" diyerek savunmasını tamamladı.

Mahkeme heyeti ise sanık ve avukatın savunmalarının ardından karar açıklayarak sanığın "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığa takdir indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı müebbet hapse çevirdiğini ve Mahkemenin bu kararı oy çokluğuyla aldığı kaydedildi.

