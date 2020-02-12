Anne ve babasını siyanürle öldüren gence psikotik bozukluk teşhisi konuldu

İzmir’de yaşayan Mahmut Can Kalkan, anne ve babasına siyanürlü su içirerek ölmelerine ve aynı karışımdan kardeşine de zorla içirirken yaralanmasına neden olmuştu. Olay günü yakalanan ve tutuklu olarak yargılanan sanık Mahmut Can Kalkan hakkında cezai ehliyet raporu hazırlandı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan ve İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan raporda, Mahmut Can Kalkan’ın 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında hastanede yatışı gerçekleştirlerek ve müşahede altında tutularak yapılan psikometrik değerlendirme neticesinde “psikotik bozukluk” teşhisi konulduğu belirtildi.

14 Mayıs 2019 tarihinde "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu olarak yargılanan Kalkan'ın işlediği hakkında yönelitlen bu suçlara karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayadığı kaydedilen raporda, "Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 32/1 maddesi kapsamındadır” denildi.