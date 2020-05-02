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Anneleri kaçtı, Babaları hapiste! 4 çocuğun yürek burkan dramı!

Bursa'da annelerinin Almanya'ya kaçmasıyla terk edilen ve babalarının da cezaevine girmesiyle yaşları 3 ila 11 arasında değişen 4 kardeş ortada kaldı. Çocuklara, Aile ve Çalışma Bakanlığı sahip çıktı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:51
Anneleri kaçtı, Babaları hapiste! 4 çocuğun yürek burkan dramı!

Bursa merkeze bağlı Sırameşeler Mahallesinde, dün akşam saatlerinde yürek burkan bir aile dramı ortaya çıktı. Anneleri Almanya'ya kaçan ve babalarıda cezaevine giren 4 kardeşe bir komşuları sahip çıktı. Yaşları 3 ile 11 arasında değişen kardeşlere bakan yardımsever komşu dün akşam saat 20.00 sıralarında '155 polis ihbar hattı'nı arayarak çocuklara artık bakamayacağını bildirdi.

Anneleri Almanya'ya kaçtıktan sonra Suriye uyruklu babaları Ahmet Esvued birlikte yaşayan Hatice(11) Muhammet(9) Ayşe(5) Zeynep(3) adlı 4 kardeş, babalarının cezaevine girmesinin ardından devlete sığındılar ve kısa bir süre Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldı. Babalarının tahliye olup cezaevinden çıkmasıyla birlikte 4 kardeş yurttan çıkarılarak tekrar babalarının yanına gönderildiler.

Babalarının tekrar cezaevine düşmesiyle yine ortada kalan çocuklaa komşuları olan bir kadının evinde kalmaya başladılar. Mahelle sakinlerinin yardımlarıda uzun sürmeyerek kesilmesi sonucu kadının "Benim de 3 çocuğum var, bu kadar çocuğa bakmakta bende zorluk yaşıyorum " dedi ve polisi aradı.

Polis merkezine gelen ihbarda kadının "Ben bu çocuklara bakamıyorum" demesi üzerine ekipler harekete geçti ve belirtilen adrese gittiler. Tek başlarına ortada kalan 4 kardeş önce Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Alemdar Çocuk Büro Amirliği'ne getirildiler. Burada seferberlik ilan eden polis ekipleri önce çocukların karnını doyurdu ve işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte 4 kardeşi alarak Aile ve Çalışma Bakanlığına bağlı çocuk esirgeme kurumu yetkililerine teslim ettiler.

4 kardeş babaları cezaevinden tahliye olana kadar devletin koruması altında kalacaklar.

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Bursa4 KardeşAile Ve Çalışma Bakanlığıçocuk Esirgeme Kurumu
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