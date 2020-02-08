Annesini öldürmek isteyen babasının ölümüne neden oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki bir genç baba katili oldu. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda eve gelen Mustafa Ü. annesiyle babası arasında tartışmayla başlayan ardından kavgaya dönüşen olaya denk geldi. Babasının silahını çıkararark annesini öldüreceğini gören genç bir anda araya girerek engel olmaya çalıştı.

Babasıyla yaşanan arbede sırasında silahın birden ateş almasıyla silahtan çıkan kurşu 40 yaşındaki Mustafa Ü.'nün başına isabet etti. Mustafa Ü. kanlar içerisinde yere yığılırken çevrede bulunan komşular evden gelen silah sesi üzerine durumu polis ve sağlık ekipleine bildirdi.

Başpınar Mahallesinde meydana gelen olay üzerine belirtilen adrese gelen 112 Sağlık ekipleri yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan Mustafa Ü.'nin olay anında hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise babasının ölümüne neden olan 15 yaşındaki Mustafa Ü.'yü gözaltına alarak sorgusunun yapılması için emniyet müdürlüğüne götürdü. Cinayet silahı da olay yeri inceleme ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri daha sonra evde yaptıkları inceleme sonrasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Hakan Ü.'nün cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

