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Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Antalya'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Emine G., annesi tarafından odasında ölü olarak bulundu. Boğazından vurulmuş halde bulunan genç kızın annesinin çığlıklarına bekçilik yapan ağabeyi yetişti.

31 Mart 2020 Salı 13:17
Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Antalya'da dün aksaş saat 21.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine G.'nin annesi kızının odasına girdikten sonra kızını boğazından vurulmuş halde yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Anne kızını o halde gördükten sonra çığlıklarına bekçilik yapan ağabeyi yetişti. Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katındaki evde meydana gelen olayda annesinin bağırmasına karşı üniversitede felsefe bölümü okuyan 21 yaşındaki Emine G.'in odasına koşan ağabeyi R.G., yerde kanlar içinde ölü olarak yatan kız kardeşinin yanı başında kendisine ait beylik tabancasını gördü. 

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın vurulma anında yaşamını yitirdiğini tespit ederken diğer taraftan olay yerine çok sayıda polis ekibide sevk edildi. Genç kızın ölüm haberini duyan aile yakınları büyük üzüntü yaşarken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin ise olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken bugün genç kızın cenazesi morgdan ağabeyi R.G. tarafından teslim alındı. Genç kızın cenazesi alınmadan önce koronavirüsü salgını nedeniyle tabut görevliler tarafından dezenfekte edildi. Son derece üzgün görünen ağabey, kız kardeşi Emine G.’nin cenazesi toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürdü.

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AntalyaIntiharSilahüniversite öğrencisi
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