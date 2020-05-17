Antalya'da bir baba karantinadan kaçan oğlunu ihbar etti

Antalya merkeze bağlı Güllük caddesinde dün saat 16.30 sıralarında koronavirüs salgını vakalarında yaşanan artıştan dolayı 3 gün önce kısmi karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Veysel Aytaç'ın karantinadan kaçıp caddeye geldi ve burada yürümeye başladı.

Veysel'insı Abdülkadir Aytaç ise, oğlunun yürürken bir hayli bitkin olduğunu görünce hemen müdahale etti ve oğluna kaldırım üzerindeki banktan ayrılmamasını söyleyerek polisi aradı. Gelenı değerlendiren polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeye sağlık ekiplerinin gelmesini istedi. Maske takmadığı gözlenen genç maske takması için ikna edildi fakat adrese gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götrmesine ikna edilemedi.

Devreye tekrar baba Abdülkadir Aytaç girdi ve bir süre sonra sağlık ekipleri, Kovid-19 şüphesi bulunan genci ambulansa alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. içinde bulunmuş olduğumuz durumdan kaynaklı örnek bir davranış sergilediğini düşünen baba Abdülkadir Aytaç, "10 gündür Zeytinköy’den (Yeşildere Mahallesi) dışarı çıkmıyordu. O bölge karantinaya alındı. Tabii ki de ihbar edeceğim. Buraya geldi, halsiz ve keyifsiz bir hali vardı. Tedirgin oldum ve polise ihbar ettim. Mecburuz kardeşim. Hastaysa gidip ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım" diye konuştu.