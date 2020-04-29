Antalya'da bozuk kamyonetin kasasında yaşayan adam ölü bulundu!

Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde tamir için getirilen kamyonetin kasasında bir ceset bulundu. Sanayideki bir iş yerinin önünde bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonette hareketsiz yatan kişiyi gören oradaki çalışanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda ihbar üzerine Manavgat Sanayi Sitesi’ne intikal eden polis ekipleri, yanında duran diğer araçlardan dolayı kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardılar. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede ise ölen kişinin, 53 yaşındaki Orhan Barut olduğu belirlendi.

Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Orhan Barut'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Baut'un Manavgat'a 8 sene önce geldiği ilçeye bağlı Yat Çekek Yeri'ndeki tersanelerde gündelik yevmiyeyle çalıştığı belirlendi. Orhan Barut'un kalacak yeri olmadığı için yaklaşık 4 aydır da tamir için bekleyen kamyonette kaldığı öğrenildi.