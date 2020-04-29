Antalya'da bozuk kamyonetin kasasında yaşayan adam ölü bulundu!

Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde tamir için getirilen kamyonetin kasasında bir ceset bulundu. Sanayideki bir iş yerinin önünde bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonette hareketsiz yatan kişiyi gören oradaki çalışanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Orhan Barut'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Baut'un Manavgat'a 8 sene önce geldiği ilçeye bağlı Yat Çekek Yeri'ndeki tersanelerde gündelik yevmiyeyle çalıştığı belirlendi. Orhan Barut'un kalacak yeri olmadığı için yaklaşık 4 aydır da tamir için bekleyen kamyonette kaldığı öğrenildi.