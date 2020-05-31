Antalya'da durağa çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Antalya’ya bağlı Muratpaşa ilçesinde, Ariz Öksüz ymnetimindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına çarptı.

Edinilen bilgilere göre saat 10.30 sıralarında meydana gelen kaza Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün Arif Öksüz olduğu belirlenen 07 SU 825 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak otobüs durağına çarpması sonucu sürücü Öksüz çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkıştı.

O sırada durağın boş olması mutlak faciayı önlerken çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücüyü çıkararak ambulansa aldı ve en yakın özel hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Arif Öksüz'ün sağlık durumunu ağır olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

