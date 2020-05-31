Antalya'da durağa çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Antalya’ya bağlı Muratpaşa ilçesinde, Ariz Öksüz ymnetimindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına çarptı.
O sırada durağın boş olması mutlak faciayı önlerken çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücüyü çıkararak ambulansa aldı ve en yakın özel hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Arif Öksüz'ün sağlık durumunu ağır olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.