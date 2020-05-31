Antalya'da durağa çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'da bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına çarptı. Sürücüsü Arif Öksüz, kazada ağır yaralandı.

Antalya'da durağa çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
    Abone Ol:

Antalya’ya bağlı Muratpaşa ilçesinde, Ariz Öksüz ymnetimindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına çarptı. 

Edinilen bilgilere göre saat 10.30 sıralarında meydana gelen kaza Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün Arif Öksüz olduğu belirlenen 07 SU 825 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak otobüs durağına çarpması sonucu sürücü Öksüz çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkıştı.

O sırada durağın boş olması mutlak faciayı önlerken çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücüyü çıkararak ambulansa aldı ve en yakın özel hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Arif Öksüz'ün sağlık durumunu  ağır olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Emekli maaşını taşıyana kredi veren bankalar hangileridir? Emekli maaşını taşıyanlara düşük faizli kredi almak için şartlar
Ziraat Bankasından seralara faizsiz kredi şartları ve kredi başvuru belgeleri
Kim Milyoner Olmak İster Kaptan Tsubasa sorusu.
2020 Halkbank esnaf kefalet faizsiz kredi başvuru şartları ve detayları
2020 PMYO başvurusu ne zaman? Polis alımı şartları neler?
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler