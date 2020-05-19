Antalya'da karantinadan kaçan firariler, polisten kaçamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde karantinadan kaçış planı polisler tarafından suya düşürüldü. Koronavirüsü salgını nedeniyle karantinaya alıonan mahallede yaşayan 2 genç, bölgede bulunan bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Firari gençler polis tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklanırken akşam saatlerinde 2 genç mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayarak kaçmaya çalıştılar.

Devriye gezen polis ekipleri kaçan kişileri fark ettiler ve polislerle gençler arasıında bir kovalamaca başladı O sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler yakaladıkları 2 kişiye yere yatmalarını söyledi. gençlerden biri, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını polise fırlatırken o anlar kameralara anbean yansıdı.

Polis ekipleri yakalanan 2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygularken bulundukları yerden alınan gençler karantina bölgesine geri götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 14:37