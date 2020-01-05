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Antalya'da sır ölüm! 1'i doktor 2 kişi evde ölü olarak bulundu

Antalya’da gelen ihbarı değerlendiren ekipler belirtilen evde 1’i kadın doktor olmak üzere 2 kişinin cansız bedenini buldu.

05 Ocak 2020 Pazar 15:31
Antalya'da sır ölüm! 1'i doktor 2 kişi evde ölü olarak bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan konaklı mahallesinde gelen bir ihbarı değerlendire sağlık ve jandarma ekipleri belirtilen adresteki eve gittiler. Ekipler eve girdiklerinde içeride cansız yatan 1 kadın ve 1 erkek cesedine rastladılar.

Olay yeri inceleme ekiplerinin de gelmesiyle durumu araştıran sağlık ve jandarma ekipleri kadının doktor olduğu ve başına aldığı bir darbe nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlerken, Alman uyruklu olduğu anlaşılan erkek cesedinin de tavana asılması sonucu öldüğü anlaşıldı.

Yapılan kimlik tespitleri sonucu kadının isminin Leman Ege olduğu ve Konaklı Sağlık Ocağı doktorluk yaptığı anlaşıldı. Erkek cesedinde 65 yaşında olduğu ve isminin İssam Skaf olduğu belirlendi.

Cesetler olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin anlaşılması için ambulanslarla Adli Tıp Morguna kaldırılırken polis ekipleride olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.

Antalya'da sır ölüm! 1'i doktor 2 kişi evde ölü olarak bulundu

Anahtar Kelimeler:
CinayetAntalyaDoktorAlanya
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