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Antalya'da sokağa atılan yaşlı kadın polise sığındı

Antalya'da 75 yaşındaki Fatma B. isimli yaşlı bir kadın yakınları tarafından sokağa atıldığını söyleyerek polisten yardım istedi.

03 Mayıs 2020 Pazar 16:13
Antalya'da sokağa atılan yaşlı kadın polise sığındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde devriye gezen polisler bir drama şahit oldular. Şehitler Parkı'nda meydana gelen olayda parkın içinde gezen yaşlı bir kadının yanına yaklaşan polisler sokağa çıkma kısıtlamasını kadına hatırlatmalarını hemen ardından kadın evden atıldığı için orada olduğunu söyledi.

Polislere durumu anlatırken ağladığı gözlenen yaşlı kadın birlikte yaşadığı yakınları tarafından evden atıldığı için sokakta kaldığını söyleyerek polislerden yardım istedi. Fatma B., polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi.

Evinden zorla atıldığını ve zor durumda kaldığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Fatma B., kalacak bir yeri olmadığını belirterek, "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" diye konuştu.

Yaşadıkları bu dram karşısında ise polis ekipleri yaşlı kadını alarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürdü.
 

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AntalyaPolisKepezYaşlı Kadın
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