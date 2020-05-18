Antalya'da zile basıp yardım isteyen adamın hazin sonu!

Dün gece saatlerinde Antalya'nın Kepz ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Yükseliş Mahallesinde bulunan bir binanın tüm zilleri çalınmaya başlandı. 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kişinin tüm zillere basarak yardı istemesi üzerine nina sakinleri gece yarısı yaşanan bu olay karşısında tedirgin oldular ve kapılarını açmadılar.

Bir süre sonra dışarıdan bir gürültü geldi ve gelen ses üzerine balkonlarına koşan bina sakinleri yerde kanlar içinde yatan bir adam gördüler. Kendilerinden yardım isteyen adamın cesedi ile karşılaşan daire sahipleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. Gelen ihbarı değerlendiren sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, kimliği belirsiz kişinin yüksekten düştüğü be bu nedenle hayatını kaybettiğini belirlediler.

Polise ifade veren daire sahipleri, ölen kişinin olay öncesinde bütün zilleri çalıp, yardım istediğini söylediler. Olay yeri incelemenin tamamlanmasının ardından ölen kişinin cansız bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.