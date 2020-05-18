Antalya'da zile basıp yardım isteyen adamın hazin sonu!

Dün gece saatlerinde Antalya'nın Kepz ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Yükseliş Mahallesinde bulunan bir binanın tüm zilleri çalınmaya başlandı. 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kişinin tüm zillere basarak yardı istemesi üzerine nina sakinleri gece yarısı yaşanan bu olay karşısında tedirgin oldular ve kapılarını açmadılar.
Polise ifade veren daire sahipleri, ölen kişinin olay öncesinde bütün zilleri çalıp, yardım istediğini söylediler. Olay yeri incelemenin tamamlanmasının ardından ölen kişinin cansız bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.