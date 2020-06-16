Antalya Kaleiçi'nde COVID-19 tedbirleri artırıldı! Maskesiz giriş yasak

Antalya Kaleiçi’nde koronavirüs nedeniyle maskesiz girişin yasaklanmasına karar verildi. Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaleiçi’ne giriş ve çıkış yapılacak 7 nokta tespit edildi Tarihi bölgeye maskesiz giriş yapılmaması ve ziyaretçilerin tamamına ateş ölçümü yapılması kararı alındı.
Görevliler tarafından maske kontrolü yapılan bireyler ateş ölçümleri ve dezenfektan kullanmalarını müteakip içeri alınacak, kontrol noktasında engelli, yaşlı ve yürüme güçlüğü çekenlere özel olarak transfer aracı da bulundurulacak.
Son Güncelleme: 16.06.2020 19:13