Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan çocuklar için yeni etkinlik.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından başlatılan Kuş Bul kampanyası büyük beğeni topladıktan sonra Karaloğlu’ndan yeni bir kampanya daha başlatıldı. Yine çocukları konu alan kampanyanın bu sefer ki konusu ise Çikolata Kütüphanesi oldu.

Vali Karaloğlu tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan bayramı sevinç ve mutluluk getirir. Ramazan bayramında en fazla mutlu olanlar ise çocuklardır. Çocukların sevinci ve mutluluğu katlanır. Biz de Ramazan Bayramı yaklaşırken koronavirüs nedeni ile evlerinden çıkamayan, okullarına, parklara gidemeyen çocukların biraz daha mutlu olabilmeleri için ‘Tatlı bir kampanya’ başlatıyoruz. 14 yaş altı tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Sevgili çocuklar mutluluğun resmini çizebilir misiniz? Sizlerden Ramazan Bayramı mutluluğunun resmini çizmenizi bekliyoruz. Yaptığınız resimleri siz tutun aileleriniz fotoğrafınızı çeksin sonra fotoğrafı bize gönderin bilgi ve çikolata dolu bir kütüphaneniz olsun” dedi.

Kampanyaya katılım

Antalya Valisi tarafından düzenlenen etkinliğe 18 Mayıs tarihine kadar katılım sağlanabilecektir. Önce çekilen fotoğraflar Twitter gönderisinin altına yorum olarak paylaşılacaktır. Sonra paylaşımın ekran görüntüsü alınarak çocuğun adı, soyadı ve açık adresi paylaşılarak bayramhediyem@gmail.com mail adresine gönderilecektir. Mail gönderen ilk 1000 çocuğa bir kitap ve çikolata kütüphanesi gönderilecektir.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:01