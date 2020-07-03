Antalya'da korkunç kaza

Antalya’ya bağlı olan Korkuteli ilçesinde minibüs ile motosiklet korkunç bir şekilde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olan İ. Karaman hayatını kaybetti. Karaman, 67 yaşındaydı. Kaza sonrasında 07 EMK 35 plakalı minibüsü kullanan şoför H. Yaran gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kazanın ihbarından sonra bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Kazada vefat eden Karaman’ın kaskı tamamen parçalandı. Minibüs ise 90 metre boyunca fren yapmış ve lastik izi asfalt boyunca uzanmıştı. Minibüsün 90 metre fren izi bıraktığına göre gerçekten çok hızlı gittiği anlaşılıyor. Karaman’ın cansız bedeni savcı geldikten sonra morga kaldırıldı. Bedene otopsi yapılacak ve nihai ölüm kararı verilecek. Böyle kazaların yaşanmamasını diliyoruz.