Antalya'da psikiyatrist geçirdiği kaza sonrasında bir şok daha yaşadı!

Üzücü kaza Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde sürüsünün Zehra Gökmen isimli kadın olduğu bir otomobil caddede seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ancak bir ağaca çarparak durabildi.

Ters dönen otombilin sürücüsü aynı zamanda Psikiyatrist olan Zehra Gökmen kaza yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla otomobildn hafif sıyrıklarla çıkarıldı.

KAZA ŞOKUNDAN SONRA BİR ŞOK DAHA

Kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Genç Psikiyatrist iş yerinden evine giderken kavşakta kaza geçirdiğini ve olayı hatırlamadığını söyledi.

Gökmen ters dönen otomobilden çıkarılırken içinde para ve kartlarının bulunduğu cüzdanın çalındığını söyledi ve karakola giderek şikayetçi oldu.

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