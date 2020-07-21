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Antalya'da rekor turist sayısı

Türkiye yurtdışı seferlerini açtıktan sonra Antalya'ya pazar günü rekor sayıda turist geldi.

21 Temmuz 2020 Salı 20:17
Antalya'da rekor turist sayısı
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Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Haziranda iç turizmin ,Temmuz’da da dış turizmin açılmasıyla 19 Temmuz 2020 Pazar günü Antalya’ya 10 bin 500 turist gelerek pandemi sürecinde bir rekor yaşandı.


 

Toplamda 55 uçağın indiği Antalya havalimanında gelen yolcunun birçoğunu yurtdışında yaşayan Türkler oluşturuyor.Avrupa Birliği  ülkelerinin karantina uygulamaları hareketlenmeyi kısıtlıyor.

Gelen uçuşların dağılımı ise 23 uçuş Ukrayna’dan,18 uçuş Almanya’dan,4 uçuş İsviçre’den ,3 uçuş İngiltere’den 2’şer uçuş Sırbistan ve Belarus, 1'er uçuş da Moldova, Avusturya ve Kazakistan'dan olarak kayda geçti.


Son Güncelleme: 21.07.2020 20:17
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