Antalya’da sokak ortasında genç kızların saç saça kavgası

Antalya'da akşam saatlerinde iki genç kızın bilinmeyen sebeble sokak ortasında kimseye aldırış etmeden saç saça baş başa kavgaları cep telefonu kamerasına yansıdı.Çevredekilerin ikazları üzerine genç kızlar kavgayı bitirdi.

Antalya’da sokak ortasında genç kızların saç saça kavgası
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Olay akşam saatlerinde Antalya'da meydana geldi. Sokak ortasında iki genç kızın bilinmeyen sebeble sokak ortasında kimseye aldırış etmeden saç saça baş başa kavga görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Saçlarından tutup birbirlerini yola savuran iki kız çevredekilerin uyarılarına rağmen kavga etmeye birbirlerin vurmaya devam etti. Bu sırada ikili park halindeki bir araca çarptı.

KAFASINA ÜST ÜSTE YUMRUK ATTI

Görüntüleri çeken bir vatandaş, ‘gitti o araba’ derken, yanındaki bir başkası da, ‘sen de arabayı mı düşünüyorsun birader’ diyerek kızların kavgasının önemine işaret etti.
Kızlardan birisi diğerini kavganın sonuna doğru yere yatırarak kafasına üst üste yumruk atmaya başlayınca, çevredekilerin tepkisi arttı. Daha sonra kızlar ayrılarak gözden kayboldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 13:37

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