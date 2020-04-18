Antalyalı Örümcek Adam kostüm giyip ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu

Antayla'da yaşayan 27 yaşındaki Örümce Adam hayranı Burak Soylu, Örümcek Adam kostümü giyerek sokağa çıkma yasağına takılan yaş sınırındaki mahallelinin alışverişlerini yaptı. Örümcek Adam kostümünü, 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giydiğini belirten Burak Soylu'nun yardımseverliği, herkesin dikkatini çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üztü vatandaşların market, manav ihtiyaçlarını karşılamak için kostüm giyen yerli halk kahramanı, hem yardımseverliğiyle gönüllere dokundu, hem de kostüm üzerine tıbbi maske takarak sosyal mesaj vermiş oldu.

