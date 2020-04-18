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Antalyalı Örümcek Adam kostüm giyip ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu

Antalya'da, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri vatandaşların yardımına Örümcek Adam koştu. Antalyalı Örümcek Adam, mahalledeki yaşlıların alışveriş listelerini toplayıp, alışverişlerini yaptıi başka bir ihtiyacınız var mı diye sormayı da ihmal etmedi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:00
Antalyalı Örümcek Adam kostüm giyip ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu

Antayla'da yaşayan 27 yaşındaki Örümce Adam hayranı Burak Soylu, Örümcek Adam kostümü giyerek sokağa çıkma yasağına  takılan yaş sınırındaki mahallelinin alışverişlerini yaptı.  Örümcek Adam kostümünü, 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giydiğini belirten Burak Soylu'nun yardımseverliği, herkesin dikkatini çekti.

Antalyalı Örümcek Adam kostüm giyip ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üztü  vatandaşların market, manav ihtiyaçlarını karşılamak için  kostüm giyen yerli halk kahramanı,  hem yardımseverliğiyle gönüllere dokundu, hem de kostüm üzerine tıbbi maske takarak sosyal mesaj vermiş oldu. 
Antalyalı Örümcek Adam kostüm giyip ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu

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Antalyaörümcek AdamSpidermanBurak Soylu
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