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Antika saate rekor fiyat! II. Abdülhamid'in saati satıldı!

Nişantaşı'ndaki bir galeride "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde II. Abdülhamid'in saati 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu.

08 Mart 2020 Pazar 11:13
Antika saate rekor fiyat! II. Abdülhamid'in saati satıldı!

"Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi İstanbul Nişantaşı’ındaki bir galeride gerçekleşti.

Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Müzayedeki parçalardan  en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi.

Saatin satışı günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu. II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu.II. Abdülhamid'in altın cep saati, 1 milyon 100 bin liraya satıldı.

Saati, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız'ın aldığı öğrenildi.



Sultan II. Abdülhamid'e özel yapılmış cep saatinin üzerinde padişahın tuğrası bulunur.

Sultan II. Abdülhamid'e özel yapılmış cep saatinin markası Edward Prior. Çalışır durumdaki 18 ayar altın damgalı saat, eski Türkçe rakamlı beyaz mineli kadranlı ve ön kapağının merkezinde, lacivert mine işçilikli "Sultan II. Abdülhamid" tuğrası bulunuyor. Bordürleri ve arka kapak yüzeyi ince kalem işçiliğiyle yapılmış bitkisel motiflerle süslü olan saatin ağırlığı ise 146 gram.

Son Güncelleme: 08.03.2020 11:28
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