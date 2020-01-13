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AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı için giriş yerleri açıklandı.

Anadolu Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği AÖF Güz Dönemi Dönem Sınavı için giriş yerleri açıklandı. On binlerce adayın gireceği sınavın giriş belgeleri de resmi olarak hazır.

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:15
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı için giriş yerleri açıklandı.

 

Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi web sitesi üzerinden yapılan ilan ile 2019-2020 öğretim yılı güz döneminin dönem sonu sınavları için giriş belgelerinin görüntülenebilir olduğu öğrencilere bildirildi. Öğrenciler fotoğraflı sınava giriş belgelerini ANADOLU MOBİL uygulaması üzerinden görüntüleyebiliyorlar ve dökümü ise aof.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Otomasyonu bölümünden alınabiliyor. T.C. kimlik numarasıyla ve üniversitenin verdiği şifreyle giriş yapmak suretiyle giriş belgesi alınabilmektedir.

Sınava Girebilmek İçin Gereken Belgeler:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi

Fotoğraflı ve onaylı öğrenci kimliği

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Son Güncelleme: 13.01.2020 22:15
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