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AP Başkanı Sassoli'den Türk Bayrağını yırtan vekile yaptırım uygulaması

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kürsüde konuşma yaptığı sırada Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında yaptırım süreci başlatıldı. Süreç ile ilgili kararı Avrupa Parlementosu Başkanı David Sassoli duyurdu.

30 Ocak 2020 Perşembe 18:22
AP Başkanı Sassoli'den Türk Bayrağını yırtan vekile yaptırım uygulaması

Avrupa Perlementosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunan adalarındaki göçmenlerle ilgili yaptığı konuşma sırasında elindeki Türk Bayrağını yırtaraka büyük bir skandala imza atan Yunanistan'ın ırkçı Milletvekili Ioannis Lagos hakkında yaptıtım süreci başlatıldı.

Türkiye'nin de çok sert tepki gösterdiği olay sonrasında Avrupa Parlementosu Başkanı David Sassoli, önce Yunan vekile yazılı bildirimde bulundu ve daha sonra AP'nin Usul Kuralları uyarınca "Cezalar" başlıklı 176'ıncı maddesine dayanarak yaptırım süreci başlattı.

AP Sözcüsü Vekili Delphine Colard söz konusu skandal olayla ilgili yaptığı açıklamada, AP Başkanının Yunanistan Milletvekili Lagos hakkında yaptırım sürecini başlatttığını ve bu yaptırımlar arasında "kınama", "2 ila 30 günlüğüne yetkilerinin askıya alınması", "AP Genel Kurulunda oy hakkının elinden alınması" ve "parlamento faaliyetlerine katılımın bir süreliğine askıya alınması" gibi seçenekler bulunduğunu belirtti.

AP Genel Kurulunda "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturum sırasında bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Türk bayrağını yırtan 1972 doğumlu Lagos hakkında, şu anda Yunanistan'da "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle hakkında bir soruşturması daha var. AP'de ise bağımsız milletvekili olarak görevli olan ırkçı Lagos'un, Altın Şafak Partisi üyesi olduğu yıllardaki faaliyetleri nedeniyle Yunanistan'da iki kez tutuklandığı da öğrenildi. Bir çok suçtan hakkında davaları olan Lagos'un geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmak suçlamaları da olduğu belirtildi.


 

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