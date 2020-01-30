AP'de Türk Bayrağını yırtan ırkçı Yunan Milletvekiline Türkiye'den çok sert tepki!

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunanistan’ın ırkçı Milletveki Loannis Lagos, küstahça bir davranışta bulundu ve kürsüde konuşma yaptığı sırada Türk Bayrağı’nı yırttı.

Yunan adalarında bulunan göçmenler ile ilgili durum konuşmasında Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diye konuştu.

Irkçı Milletvekili Lagos ayrıca "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diye konuştu ve elinde kağıt Türk Bayrağı'nı yırtarak büyük bir provokasyon yarattı.

Lagos2un sergilediği bu tutumsuz ve davranış üzerine Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla aşırı sağcı vekile “Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli.” yanıtını verirken bir açıklamada AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

AKP Sözcüsü Çelik, “O faşist, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir” diyerek Türk bayrağının temsil ettiği şerefi anlamasının mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafaların, yaptıkları saygısızlıkla Türk bayrağına zarar veremeyeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"AP’nin bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır.

Bayrağımız vatanımızda bağımsızlığın sembolü olarak ve yeryüzünde her yerde de insanlığa yüksek değerleri hatırlatmak için gururla dalgalanmaya devam edecek. AP’de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır. Biz kendi bayrağımıza da başka milletlerin bayraklarına da saygısızlık yapılmasını doğru bulmayız.

O ırkçı Yunanlı yaptığı saygısızlıkla AP’de bulunan her milletin bayrağına saldırmıştır. AP, o faşistin yaptığı saygısızlığı AP’nin kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak da ele almalıdır. O faşist, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir."