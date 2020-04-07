İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
94062
ALTIN
359.762
DOLAR
6.7574
STERLİN
8.3090
EURO
7.3521

Araç sahiplerine önemli haber! Emisyon ölçümleri ertelendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tüm araçların egzos emisyon ölçüm süresinin ertelendiğini duyurdu.Egzoz emisyon süresi dolan araçlara ne kadar ceza uygulanıyordu? Egzoz emisyon ölçümü nerede yapılır?Sorularının cevapları haberimizde

07 Nisan 2020 Salı 12:31
Araç sahiplerine önemli haber! Emisyon ölçümleri ertelendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tüm araçların egzos emisyon ölçüm süresinin ertelendiğini duyurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada;

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek." dedi.

Diğer yandan Çevre Kanunu kapsamında egzoz emisyon ölçüm süresi dolan ve yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 2020 yılında 1895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezası uygulanıyordu.
 

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ NEREDE YAPILIR?

Egzoz gazı emisyon ölçümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden yapılacak sorgulamayla, ölçüm yapan istasyonlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu ölçümü herhangi bir markanın yetkili servisi ya da araç muayene istasyonu bile yapabiliyor.

İnternet sitesi üzerinden alacağınız randevuyla istasyona gitmeniz sayesinde işiniz daha hızlı gerçekleşecektir. Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak ödeniyor.

Son Güncelleme: 07.04.2020 12:44
Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanıEmisyon ölçümleriTuvtürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 kişiyi katletti! İsmini de 'namus meselesi' koydu
3 kişiyi katletti! İsmini de 'namus meselesi' koydu
Denizli'de akıl almaz cinayet! Vicdansız anne oğlunu oğlunu boğarak öldürdü
Denizli'de akıl almaz cinayet! Vicdansız anne oğlunu oğlunu boğarak öldürdü
Erdoğan açıklamıştı, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı başladı!
Erdoğan açıklamıştı, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı başladı!
Vali sert uyardı! Artık ikna değil ceza zamanı
Vali sert uyardı! Artık ikna değil ceza zamanı
Atatürk ve Sancaktepe Havalimanlarına yapılacak hastaneler için ilk kepçe vuruldu
Atatürk ve Sancaktepe Havalimanlarına yapılacak hastaneler için ilk kepçe vuruldu
Koronavirüsle mücadelede sokaklarda kalanlara konaklama projesi! 81 ilde başlıyor
Koronavirüsle mücadelede sokaklarda kalanlara konaklama projesi! 81 ilde başlıyor

Popüler Haberler

e-Devlet şifresi nasıl alırım? PTT şubesine gitmeden e-devlet şifresi alınır mı?
Geliri olmayana devlet yardımları şartları nelerdir? Geliri olmayan vatandaş yardım başvurusu nasıl olacak?
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Görüntülü konferans platformu Zoom programı ne kadar güvenilir?
Banka emekli maaşını haciz edip, el koyabilir mi?
İncir Ağacı yeni bölüm neden yok? İncir Ağacı dizisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
6 Ay ertelemeli 10 Bin TL kredi başvurusu detayları ve şartları
TV8 Doya Doya Moda Uğurkan Erez neden yok, neden gelmedi?
Evlendikten sonra hangi belgeler değiştirilir? Evlilik sonrası kimlik ve değişecek diğer belgeler
Ziraat otomatik BES iptali işlemleri nelerdir? Ziraat Bireysel Emeklilik cayma ve iptal işlemleri
Sözcü TV kanalı ne zaman açılacak? Korona virüsü Sözcü Tv'yi erteletti!
Survivor'da sakatlanan Meryem diskalifiye olursa ne olacak? Meryem'in yerine yeni yarışmacı gelebilecek mi? Uçuş yasağı sonrası Acun Ilıcalı'dan yeni karar!
Arka Sokaklar Ezgi vuruldu mu, öldü mü?
Corona virüs havalar ısınınca bitecek mi, etkisi azalacak mı?
Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi yaşı ve hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı
Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Gelirim yok çalışmıyorum devlet yardım yapar mı? Geliri olmayana devlet yardım başvuru şartları
Origin ücretsiz Sims 4 oyunu giriş
Digiturk spor paketi yayın ücreti alacak mı? Maçlar ertelendi abonelik ücretleri ne olacak?
Survivor 39.Bölüm fragmanı 7 Nisan Salı 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.