Araç sahiplerine önemli haber! Emisyon ölçümleri ertelendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tüm araçların egzos emisyon ölçüm süresinin ertelendiğini duyurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada;

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek." dedi.

Diğer yandan Çevre Kanunu kapsamında egzoz emisyon ölçüm süresi dolan ve yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 2020 yılında 1895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezası uygulanıyordu.



EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ NEREDE YAPILIR?



Egzoz gazı emisyon ölçümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden yapılacak sorgulamayla, ölçüm yapan istasyonlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu ölçümü herhangi bir markanın yetkili servisi ya da araç muayene istasyonu bile yapabiliyor.

İnternet sitesi üzerinden alacağınız randevuyla istasyona gitmeniz sayesinde işiniz daha hızlı gerçekleşecektir. Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak ödeniyor.