Aracı olanları sevindiren haber! Zorunlu trafik sigortasına indirim geliyor

Türkiye Sigortalar Birliği'nden ekonomik anlamda bunalan aracı olan vatandaş için güzel haber geldi.TSB aldığı kararla sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası poliçelerinde indirim ya da süre uzatımı tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sektörel açıdan yeni iş ve yenilemelerde yaşanan daralma ve başta yedek parça ve yargılama giderleri olmak üzere maliyetlerde artış temayülüne rağmen birlik yönetim kurulumuz, sigortalılarımıza yönelik aksiyonlar konusunu görüşmüş ve daha önce almış olduğumuz tavsiye kararlarına ilave olarak Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi

Kaza Sigortalarında, uygulama yöntemi şirketlerimizin insiyatiflerinde olmak üzere, öncelikle yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etmiştir."

TSB'nin bu tavsiye kararının etkilerinin önümüzdeki günlerde sigorta poliçe fiyatlarına yansıması bekleniyor.