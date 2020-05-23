Aracı şarampole devrilen AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Ağrı Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Musa Kazım Şahin, gece saat 03.00 sıralarında bir trafik kazası geçirdi. Suluçem Kavşağında meydana gelen kazada Doğubayazıt ilçesinden Ağrı kent merkezine doğruı seyir halinde ilerleyen Musa Kazım Şahin'in kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir ndenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Musa Kazım Şahin ile yanında bulunan 18 yaşındaki oğlu Toprak Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ilk müdahalelerin olay yerinde yapılan Şahin ve oğlu daha sonra ambulanslara alınarak Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Burada hemen tedavi altına alınan Ağrı Belediyesi AK Parti Meclis üyesi olan 39 yaşındaki Musa Kazım Şahin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken oğlu Toprak Şahin'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 11:27