Aras Nehri'ne düşen vatandaş itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor

Erzurum’un Horasan ilçesinde Aras Nehri’ne düşerek kaybolan Recep Akın’ı arama çalışmaları AFAD tarafından başlatıldı.

Horasan ilçesinde yaşayan Recep Akın ve Latif Yıldırım , iddialara göre hayvanlarının yönünü değiştirmek isterken Aras Nehri’ne düştü. Latif Yıldırım isimli kişi kendi çabalarıyla kurtulmayı başarırken, Recep Akın akıntıya kapılarak kayboldu. Olayın ihbar edilmesinin ardından itfaiye ve AFAD ekipleri harekete geçerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları başlattı.

Aras Nehri’nde kaybolan Recep Akın’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, çevre halkı da aramalara destek oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 00:54