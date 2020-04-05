İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
349.883
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2593
EURO
7.2349

Arazi kavgasında bilanço ağır oldu! 3 ölü 1 yaralı

Ankara Polatlı'da akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kanlı bitti.Çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

05 Nisan 2020 Pazar 18:53
Arazi kavgasında bilanço ağır oldu! 3 ölü 1 yaralı

Akıllara durgunluk veren olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Kızılcakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı aileden oldukları öğrenilen İsa, Murat ve Kemal Koyuncu, aileye ait olan arazide çalışma yapmak için iş makinesiyle yaylaya çıktı.

İsa, Murat ve Kemal Koyuncu’nun arazide çalışma yaptığı sırada yanlarına gelen ve akraba oldukları tespit edilen ancak ismi öğrenilemeyen 3 kişi arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönmesi sonrasında Murat, İsa, Kemal Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla vuruldu. Çevreden sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklığındaki olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemeleri sonrasında Murat, İsa ve Kemal Koyuncu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, ismi öğrenilemeyen bir kişi de olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri arazide geniş güvenlik tedbiri aldı.

Son Güncelleme: 05.04.2020 19:58
Anahtar Kelimeler:
AnkaraArazi Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT'den bir yenilik daha! Her vatandaşa haftalık 5 adet ücretsiz maske
PTT'den bir yenilik daha! Her vatandaşa haftalık 5 adet ücretsiz maske
Klavye provakatörlerine geçit yok! Sanal alemde devlete küfür eden şahıs gözaltına alındı
Klavye provakatörlerine geçit yok! Sanal alemde devlete küfür eden şahıs gözaltına alındı
TSK yurt içi ve yurt dışında terörist temizliğine devam ediyor! Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi
TSK yurt içi ve yurt dışında terörist temizliğine devam ediyor! Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi
Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli haber! "Aşı hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu"
Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli haber! "Aşı hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu"
İŞKUR ödemelerinde adrese teslim uygulaması başlıyor!
İŞKUR ödemelerinde adrese teslim uygulaması başlıyor!
Polis İstanbul'da korona virüs tedbirleri kurallarına uymayanlara göz açtırmıyor!
Polis İstanbul'da korona virüs tedbirleri kurallarına uymayanlara göz açtırmıyor!

Popüler Haberler

Kuaförüm Sensin neden yok, neden yayınlanmıyor? Kuaförüm Sensin yayından kaldırıldı mı, ne zaman başlayacak?
Tüp bebek tedavisi için beslenme ve sağlıklı yaşam önerileri
Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek, ne anlama gelir?
Güvercin dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? Güvercin bitti mi final mi yaptı?
IMDB puanı yüksek en iyi korku dizileri hangileridir?
Hi Level tv uydu kurulumunda sinyal yok ne yapmalıyım?
2020 gelir belgesiz, maaş bordrosuz kredi veren bankalar listesi
Sefirin kızı yeni bölüm var mı, yok mu? Show Tv 6 Nisan Sefirin Kızı neden yok? Yeni bölüm ne zaman
Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Memurlarda derece kademe nasıl ilerler? 657 derece kademe hesaplama işlemleri
Öğretmen atama tercihlerinde dikkat edilecek noktalar nelerdir? Nelere dikkat edilmeli?
Survivor 2020 Ersin Korkut sigara içti diskalifiye olacak mı, elenecek mi? Ersin'e ne olacak?
Öğretmen dizisi Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Ramazan Demir rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı Sadri kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Aslantuğ hakkında bilgiler
Sicil affı başvurusu nereye, nasıl yapılır? Kara liste sicil affı için başvuru şartları
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe
Güvercin dizisi ne zaman bitiyor? Güvercin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? final tarihi belli mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Nisan Salı yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? Edho Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İŞKUR iş arayan profil oluşturma nasıl yapılır? Adım adım iş arayan profili oluşturma işlemleri
Tam teşekküllü heyet sağlık raporu nasıl Alınır? 2020 Sağlık raporu alma işlemleri
Fazla kilolu insanlar depresyona daha eğilimli oluyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.