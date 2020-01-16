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Arazi kavgasında tartışma kanlı sona erdi! Amca yeğenini tüfekle öldürdü

Ordu’da arazi yüzünden yaşanan tartışma kanlı sona erdi. 55 yaşındaki amca 33 yaşındaki yeğenini tüfekle vurarak öldürdü.

16 Ocak 2020 Perşembe 23:36
Arazi kavgasında tartışma kanlı sona erdi! Amca yeğenini tüfekle öldürdü

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Çamarası mahallesinde amca yeğen arasında yaşanan arazi kavgası kanlı bitti. İddialara göre 55 yaşındaki Mahmut B. bölgede bulunan arazi yüzünden yeğeni Murat B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine amca Mahmut B. yanında bulundurduğu tüfeğini alarak yeğenide doğru ateş etti. Kanlar içerisinde kalan Murat B. ise olduğu yere yığıldı. Olay anında öldüğünüğ fark eden amca mahalle muhtarı Kamil Şanlı’yı arayarak bir cinayet işlediğini ve yeğenini öldürdüğünü söyledi.

Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri Mahmut B.'yi göaltına aldılar. Olay anında hayatını kaybeden Murat B. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Yeğenin katili olan amca Mahmut B.'nin sorgı işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 00:47
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OrduPerşembeArazi KavgasıAmca Yeğen
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