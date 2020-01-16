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Arnavutköy'deki oto tamircisinde sahte içki üreten 6 kişi yakalandı

Arnavutköy'de bulunan oto tamircisinde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını alan polisler tamirhaneye baskın düzenlediler. Düzenlenen baskında ise 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

16 Ocak 2020 Perşembe 12:02
Arnavutköy'deki oto tamircisinde sahte içki üreten 6 kişi yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de sahte içki operasyonu yapıldı. Polis ekipleri önce Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde deterjan üretimi yapan iş yerinin içerisinde alkol damıtma cihazı olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine bir açlışma başlatan ekipler iş yerin takibe aldılar.

İş yerine giren ve çıkan araçları gizlilikle takip eden ekipler araçların farklı zamanlarda İslambey Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesine malzeme taşıdıklarını tespit ettiler.

Polis ekipleri daha sonra her iki iş yerine eş zamanlı bir baskın düzenledi. Baskında deterjan imalatı yapılan ve oto tamirhanesi olarak kullanılan iş yerlerinde sahte içki üretimi yapıldığının ortaya çıktı. 


Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda ise piyasaya sürülmeye hazır 6 bin 700 kilogram sahte içki, alkol damıtımda kullanılanı sıtma kazanları ve damıtılan alkol ürünün soğutulmasında kullanılan içi su dolu variller, çok sayıda plastik bidon ele geçirdi. Her iki iş yerinde sahte içki üretimi yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.


 

Son Güncelleme: 16.01.2020 13:03
Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyOto TamirhaneSahte Içki
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