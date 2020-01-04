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Arnavutköy ormanında infaz! Eşi ve yanındaki adama kurşunlar yağdırdı

Arnavutköy'de İ.Y. adlı kişi, eşi A.Y. ile M. O. adlı kişiyi ormanlık alana götürerek üzerlerine kurşun yağdırdı. Olayın ardından ağabeyini arayan adam cinayeti itiraf etti. A.Y., infazdan ağır yaralı olarak kurtulurken M. O. hayatını kaybetti.

04 Ocak 2020 Cumartesi 12:07
Arnavutköy ormanında infaz! Eşi ve yanındaki adama kurşunlar yağdırdı

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Boğazköy Ormanı'nda bir cinayet işlendi. dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı işlenen cinayet İ. Y. adlı kişi eşi A.Y. ve yanında bulunan M. O. isimli şahsın üzerlerine kurşun yağdırarak gerçekleşti.

Olayın hemen ardından ağabeyini arayan İ. Y. cinayet işlediğini itiraf ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağabey Hamdullah Y. durumu hemen polise bildirerek olay yerine gitti.  Aracıyla olay yerine gelen şüphelinin ağabeyi, yengesinin yaralı olduğunu fark ederek hemen otomobiline aldı ve hastaneye yetiştirmek üzere yola çıktı. 

Hamdullah Y. hastaneye yetişmek için hızla giderken bir anda Boğazköy Işıklar mevkiinde kontrolden çıkarak ormanlık alana girerek kaza yaptı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içinde vücudunda 5 kurşun yarası olan ve yaralı halde bulunan A. Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumun ağır olduğu bildirilen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Şüphelinin ağabeyinin ihbarı üzerine ormanlık alana giden polis ekipleri, M. O.'nun cansız bedeniniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılan M. O'nun yakınları olaydan sonra sinir krizleri geçirdi.

Diğer taraftan firari durumda olan şüpheli İ.Y.’nin ilçe merkezindeki evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı ve şüphelinin evinde araöa gerçekleştirdi. Şahsın yakınlarıyla irtibat kuran ekipler, şüpheli İ.Y.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
OrmanCinayetArnavutköy
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