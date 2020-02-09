Artvin'de 70 cm bulan kar yüzünden çatılar çöktü

Artvin'de etkili olan kar yağışı Arhavi ilçesinde zor anlar yaşatmaya başladı. İlçede kurulan pazaryerinin çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktüğü öğrenildi. Biriken karın ağırlığına dayanamayarak yıkılan çatının altında ise 60 yaşındaki Recep Şahin'in kaldığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Şahin'i ambulansa alarak Arhavi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavisi devam eden Recep Şahin'in iyi olduğu öğrenilirken pazar yerinin çevresinde bulunan araçların da çöken çatu sonucu zarar gördüğü bildirildi. Kar kalınlığının 70 cm bulduğu ilçe merkezinde 2 bin metrekare büyüklüğünde ki Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da üzerine biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay da ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.