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Artvin'de 70 cm bulan kar yüzünden çatılar çöktü

Artvin’in Arhavi ilçesinde kurulan pazar yerinin çatısı üzerinde biriken kar yüzünden çöktü. Çatının altında kalan 60 yaşındaki bir vatandaş yaralanırken 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da yine kar yüzünden ağırlığa dayanamayarak çöktü.

09 Şubat 2020 Pazar 15:35
Artvin'de 70 cm bulan kar yüzünden çatılar çöktü

Artvin'de etkili olan kar yağışı Arhavi ilçesinde zor anlar yaşatmaya başladı. İlçede kurulan pazaryerinin çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktüğü öğrenildi. Biriken karın ağırlığına dayanamayarak yıkılan çatının altında ise 60 yaşındaki Recep Şahin'in kaldığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Şahin'i ambulansa alarak Arhavi Devlet Hastanesine kaldırdı. 

Artvin'de kar yüzünden çatılar çöktü

Tedavisi devam eden Recep Şahin'in iyi olduğu öğrenilirken pazar yerinin çevresinde bulunan araçların da çöken çatu sonucu zarar gördüğü bildirildi. Kar kalınlığının 70 cm bulduğu ilçe merkezinde 2 bin metrekare büyüklüğünde ki Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da üzerine biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay da ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Artvin'de kar yüzünden çatılar çöktü

Son Güncelleme: 09.02.2020 15:36
Anahtar Kelimeler:
KarArtvinArhaviPazar YeriÇatı
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