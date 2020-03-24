Asgari ücretliye 7 milyar tl destek müjdesi! TBMM'de kabul edildi

Dünya'yı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı ülkemizde ekonomik yöndende tedbirler alınıyor.

Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada TBMM genel kurulunda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.



İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. @TBMMresmi @TBMMGenelKurulu — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 24, 2020

GAZİLER İÇİN DE TEKNİK DÜZENLEME

Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."