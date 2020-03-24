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Asgari ücretliye 7 milyar tl destek müjdesi! TBMM'de kabul edildi

Korona virüsünün ekonomiye verdiği zarara karşı tedbirler alınıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi.

24 Mart 2020 Salı 23:15
Asgari ücretliye 7 milyar tl destek müjdesi! TBMM'de kabul edildi

Dünya'yı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı ülkemizde ekonomik yöndende tedbirler alınıyor.

Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada TBMM genel kurulunda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini açıkladı.

GAZİLER İÇİN DE TEKNİK DÜZENLEME
Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."

Son Güncelleme: 24.03.2020 23:25
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